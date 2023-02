EN FOTOS | Venezuela cayó frente a Puerto Rico en su segundo compromiso de la Serie del Caribe

Los Leones del Caracas de Venezuela cayeron en su segundo compromiso de la Serie del Caribe con marcador de 6-1 frente a los Indios de Mayagüez de Puerto Rico. El encuentro se disputó en el estadio Fórum de La Guaira.

Los puertorriqueños atacaron rápidamente al abridor melenudo, Jhoulys Chacín, al pisar el plato en dos ocasiones en el primer episodio. Los Indios añadieron una más en el segundo ante el derecho zuliano para colocar el marcador 3-0.

Venezuela intentó reaccionar al marcar una carrera en la baja del cuarto, pero el campeón puertorriqueño volvió a emboscar a Chacín en la alta del quinto inning. La representación boricua fabricó tres anotaciones más en esa entrada para poner el duelo 6 a 1.

Esa cantidad de carreras bastó para que los Indios doblegaran a Leones y se hicieran con su primer triunfo del torneo. Asimismo, el Caracas encajó su primera derrota tras el triunfo en el día inaugural.

Chacín laboró por espacio de cuatro innings y un tercio donde permitió seis hits y seis carreras, tres de ellas sucias. Asimismo, otorgó dos boletos y dio seis ponches, pero finalmente cargó con la derrota.

Tal resultado, combinados con los otros tres de la jornada, dejó a los ocho equipos de la Serie del Caribe 2023 igualados con récord de 1-1.

Los Leones buscarán pasar la página este sábado cuando se enfrenten a Agricultores de Cuba en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. En ese choque, Venezuela jugará como local a las 7:30 pm.

El resto de la jornada la completarán más temprano Curazao vs Panamá; Puerto Rico vs República Dominicana; Colombia vs México. El segundo de ellos se jugará en el estadio Fórum La Guaira, mientras los otros dos en La Rinconada.