EN VIDEO: Ángel Padrón logró no hit no run en la victoria de Tiburones, es el segundo en la historia de la Serie del Caribe

El abridor de los Tiburones de La Guaira, Ángel Padrón, hizo historia al cerrar un juego sin hits ni carreras en la victoria de su equipo 9-0 ante la representación de Nicaragua en la Serie del Caribe.

El equipo venezolano llegaba a la última jornada de esta ronda con el boleto a la fase final ya en el bolsillo. No obstante, esto no evitó que Padrón mostrara una clase en la lomita frente a los bateadores de Gigantes de Rivas.

Venezuela's Ángel Padrón throws the first no-hitter in the Caribbean Series since 1952! pic.twitter.com/UQdnGXgaxL — MLB (@MLB) February 8, 2024

El plan inicial de Oswaldo Guillén era salir con el cubano, Miguel Romero, pero al tratarse de un juego de trámite decidió cederle la pelota al zurdo de San Cristóbal. Con su actuación Ángel Padrón se convirtió en el segundo lanzador en la historia de la Serie del Caribe en tener un no hit no run, igualado con Thomas Fine, con los Leones de La Habana en 1952.

Durante su actuación tuvo 88 lanzamientos, 57 de los cuales cayeron en la zona de strike. Además, ponchó a cuatro y lo único que evitó un juego perfecto fue el boleto a Raudy Read en el octavo episodio.

«Es algo inexplicable lo que siento. No tengo palabras para describir esta emoción. Agradecido con Dios, agradecido con el equipo por darme el chance. Esto es para Venezuela, para Tiburones de La Guaira, que mañana es un día importante para poder lograr el campeonato con el favor de Dios», comentó en entrevista a El Extrabase.

«A las 11:45 de la mañana me escribieron que iba a abrir. Como siempre lo he dicho, si el mánager me necesita de relevo largo, relevo corto, o abridor ahí voy a estar disponible», añadió.

El próximo encuentro de Tiburones de La Guaira será este jueves, 8 de febrero, ante Curaçao Suns, como parte de las semifinales del torneo.