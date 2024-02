﻿ "Un Astro de por vida": El jugoso contrato que firmó José Altuve con Houston

El pelotero José Altuve seguirá vistiendo el uniforme de los Astros de Houston en la próxima temporada. Y es que el venezolano firmó un jugoso contrato con la organización de Grandes Ligas.

El gerente general del equipo de Houston, Dana Brown, anunció este martes que le otorgaron una extensión de cinco años de contrato por 125 millones de dólares al deportista.

Jose Altuve has been the life of the Astros, now he is an Astro for life. pic.twitter.com/a6aKHDZTWk

— Houston Astros (@astros) February 7, 2024