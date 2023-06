EN VIDEO | Conor McGregor le cayó a golpes a la mascota de los Heat en pleno juego de la NBA y terminó abucheado

La noche de la final de la NBA entre los Miami Heat y los Denver Nuggets fue interrumpida por un evento inesperado. El famoso luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor, vestido con un llamativo traje de terciopelo rojo, irrumpió en la cancha durante un descanso en el juego y derribó a Burnie, la mascota de los Heat, con un poderoso gancho de izquierda.

El impacto fue tan fuerte que la mascota cayó al suelo y, para empeorar las cosas, McGregor la golpeó una vez más mientras estaba en el piso, recordando su famoso nocaut en solo 13 segundos sobre José Aldo que lo llevó a la fama mundial.

Aparentemente, todo formaba parte de una publicidad por parte del irlandés, quien promociona su nueva loción de recuperación a base de hierbas «Tidl». En un acto publicitario, roció la loción en la cara de Burnie mientras lo sacaban de la cancha. Sin embargo, la mascota del Heat tuvo que ser llevada a emergencias después del golpe del luchador, y se informó que sufrió un gran dolor debido al impacto.

A pesar de que McGregor intentaba promocionar su marca, la multitud no recibió de buena manera lo ocurrido. Los fanáticos de los Heat parecían más preocupados por la seguridad de la mascota que por la estrategia publicitaria del luchador. Acto seguido, comenzaron a abuchear fuertemente al deportista.

CONFIRMED: Connor McGregor isn’t a mascot guy pic.twitter.com/XJBRAB19nI — DraftKings Sportsbook (@DKSportsbook) June 10, 2023

No obstante, los negocios comerciales de McGregor siguen expandiéndose. Es, por lejos, el peleador más exitoso y mejor pagado en la historia de UFC fuera del octágono. Además de su famosa marca de whiskey irlandés Proper No. Twelve, McGregor también fundó TIDL Sport, August McGregor (una línea de ropa de negocios) y la plataforma de fitness McGregor FAST. En 2019, incluso compró The Black Forge Inn, y se espera que lance Forged Irish Stout en 2023.

El irlandés de 34 años tuvo su último combate el 10 de julio de 2021, cuando cayó por segunda vez consecutiva ante Dustin Poirier. Desde entonces, sus seguidores esperan verlo en el octágono una vez más.