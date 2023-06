EN VIDEO | El impactante momento en que una mujer fue sometida y secuestrada en su vivienda

Un video que se hizo viral este viernes en las redes sociales, muestra como unos hombres secuestran a una mujer en la puerta de su vivienda, en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador, luego de que los delincuentes la vinieran siguiendo a ella y a su esposo.

En las imágenes, captadas por cámaras de seguridad de la vivienda de las víctimas, se observa los instantes en que la pareja llega a su casa, sin saber que venían siendo perseguidos por los criminales, este jueves 15 de junio.

Estos se movilizaban en un Chevrolet Spark blanco, según se puede apreciar en las imágenes.

Tras ingresar al estacionamiento de su casa, en una camioneta Pick Up color gris, la mujer trata de cerrar la reja. Pero es en ese momento en el que llega el vehículo de donde baja un delincuente y empuja la puerta.

Luego se bajan otros tres hombres, todos usando capuchas y armados. «Juan, Juan», grita la víctima en medio del desespero de verse superada.

Su esposo, en la camioneta, se baja rápidamente, pero uno de los asaltantes va directamente hacia él y lo encañona.

«Papito lindo, llévame a mí. Hijo lindo no se me la lleve», suplica de rodillas el hombre mientras es amenazado por un sujeto que viste una camiseta y una gorra azul. Un perrito, mascota de las víctimas, se esconde debajo de la camioneta.

Sin importar los gritos desesperados del esposo, los delincuentes entran a la camioneta, se llevan una maleta verde y suben a la mujer al automóvil. Segundos después, desaparecen huyendo del lugar.

Aún no hay una respuesta oficial de las autoridades. Pero las primeras versiones indican que la pareja venía de hacer un retiro de dinero de un banco, según reseñó la web ecuatoriana Extra.

Además, las imágenes muestran que un hombre más, que se movilizaba en una motocicleta, se unió al secuestro recogiendo a los dos sujetos que se llevaron la maleta verde, en la que se presume estaba el dinero retirado del banco.

#Urgente ¡DESGARRADOR!

“Mijo lindo no te me la lleves, llévame a mí. Mijo lindo no te me la lleves. Papito lindo no te me la lleves”. pic.twitter.com/MQTGs7lpX8

— 🇪🇨 La Data Ec (@LaDataEc) June 16, 2023