﻿ EN VIDEO: Influencer Gianpiero Fusco fue expulsado de la Liga Monumental tras entrar a jugar descalzo y sin camisa

El influencer Gianpiero Fusco, conocido como “El Tigre»en redes sociales, fue expulsado de un partido de la Liga Monumental, luego de ingresar al campo de juego descalzo y sin camisa.

Dicha situación terminó con la expulsión de Fusco por parte del árbitro, Cristóbal Soria, quien se acercó al influencer para explicarle que debía abandonar el terreno por no portar la indumentaria requerida para participar en el juego.

“Al fútbol se le respeta, con la pelota, los escudos y las camisetas no se juega. Saltar al terreno sin la indumentaria deportiva en orden, sin camisa y sin zapato conmigo eso no va. Yo lo entiendo como una falta de respeto y lo he cortado. Le advertí al entrenador de que eso no vuelva a pasar”, dijo Soria en declaraciones que ofreció a Tele Tuya después del encuentro.

«El Tigre», que representaba al equipo Los Patacones también tenía unos lentes de sol, como se pudo apreciar en un video de la situación que se viralizó en las redes sociales.

A pesar de la presencia inesperada de Fusco, el equipo marabino logró imponerse en dos de los tres minijuegos que estaban pautados en la jornada. De esta manera se aseguraron su primera victoria en el torneo.

REACCIONES DE LOS USUARIOS EN REDES

El mencionado clip generó diversas reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios tildaron el acto como una “payasada”, al tiempo que recordaron que esto no favorece al fútbol venezolano.