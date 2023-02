Futbolista argentino del Deportivo Lara dice que quedó «abandonado y a la deriva» en Venezuela

El futbolista argentino Sergio Unrein, quien iba a jugar para el Deportivo Lara de la Primera División, afirmó que se quedó “abandonado y a la deriva” en Venezuela, producto de la falta de recursos para regresar a su país.

Unrein, junto al también argentino Lucas Trejo y el colombiano Diego Echeverri, fueron contactos para el Deportivo Lara. El club le pagó el pasaje para venir a Venezuela y participar en la nueva temporada del fútbol nacional.

No obstante, el Deportivo Lara no pudo inscribirse en el torneo por falta de recursos. Esto dejó a Unrein y los demás extranjeros en una incómoda situación, dado que no cuenta con apoyo económico.

“Jesús Ortiz (entrenador) nos ayudó con el tema de la comida durante nuestra estadía en el estado Lara, pero desde hace varios días, no contamos con la alimentación diaria, ya mis compañeros de viaje, pudieron solventar su situación y volver a sus hogares”, dijo a Noticias Barquisimeto.

UNREIN: EL PASAJE ME SALE EN $700

El argentino de 31 años llegó a Venezuela tras disputar una temporada en la liga de República Dominicana con el equipo Atlántico. Su objetivo era salir campeón de Venezuela con el club larense, pero ahora solo quiere regresar a su país.

“El pasaje de avión me sale en 700 dólares”, explicó Unrein, quien asegura que el equipo lo ignora. ’Intentamos ponernos en contacto y nunca recibí respuestas de Khalil Yuseff (dueño del club)”, lamentó Unrein.

Unrein dijo que, en medio de las negociaciones por la compra de Deportivo Lara, el posible nuevo dueño le dio un apartamento. Sin embargo, no hubo acuerdo y les comunicaron “que no podría seguir apoyándolos”.

El futbolista pidió el apoyo de las autoridades y del Deportivo Lara para apoyarlo con los gastos. “Tengo fecha del pasaje, pero como no he pagado, tengo que cancelar una multa”, lamentó Unrein.

El Deportivo Lara no pudo solventar sus deudas, las cuales superan el millón de dólares, y no pudo inscribirse en el torneo local. Hubo rumores sobre nuevos dueños, pero todo parece indicar que el club no podrá participar en esta temporada de balompié.