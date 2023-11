El caos que se armó en el Estadio Monumental para comprar las entradas al Caracas-Magallanes

Este jueves, 23 de noviembre, inició la venta de entradas para el próximo Caracas-Magallanes en el Estadio Monumental Simón Bolívar ubicado en La Rinconada.

A pesar que en un principio los fanáticos estaban haciendo su cola de manera tranquila, en cuestión de minutos todo se descontroló y se armó un caos en el lugar.

El periodista Guillermo Liñares publicó un video en sus redes sociales donde se observa a un grupo de fanáticos corriendo hacia el Estadio Monumental sin poder ser controlados por los funcionarios policiales que estaban en el lugar.

Parte de lo que se vive en los aledaños del estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada para comprar entradas para el Magallanes vs Caracas. Qué locura. pic.twitter.com/5gxtY9cvFW — Guillermo Liñares (@guille94) November 23, 2023

De acuerdo a lo reseñado por los Leones del Caracas, las entradas se venderían este 23, 24 y 27 de noviembre. Esto ya que el encuentro entre los eternos rivales está pautado para el 29 de noviembre.

CAOS EN LA RINCONADA😳💨 Así se encuentra el Estadio Monumental “Simón Bolívar” para comprar las entradas para el duelo Caracas🆚Magallanes👀🎟️ pic.twitter.com/9SfkK6IKWs — Meridiano (@Meridianoonline) November 23, 2023

EL JUEGO ENTRE CARACAS Y MAGALLANES

Sin embargo, en las redes sociales los venezolanos han criticado este tipo de situaciones, por lo que señalan que todos los boletos debieron ser vendidos por la página web.

«Increíble que en pleno 2023 no puedan vender entradas por internet como es normal en el mundo entero», comentó @lekr03 sobre el encuentro entre Caracas y Magallanes.

«Desde que se inauguró el estadio Monumental Simón Bolívar no he podido ir. No lo conozco. ¿La razón? Precisamente por el desastre que hay para adquirir las entradas», resaltó @yohanpimentel.

«No entiendo a la gente esas entradas desde que están disponibles en la web y se calan todo eso», sostuvo @AnthonyNieves5.

«Deberían ya venderlas por internet así evitamos este tipo de cosas», expresó @Lucariodarl19.

«Sera el estadio muy arrech.. y todo pero con esto se demuestra que no hay ni la cultura ni una buena logística de la liga y equipos para la venta de las entradas. Ni que tengamos un aforo de un millón de asientos, seguiremos en lo mismo», manifestó @radayege.

«El tema es que hoy estaban habilitadas las ventas en taquilla y pasa eso. ¿Cuál es el punto? Si no pudieron comprar por internet o no saben hacerlo, les tocó eso. Un desastre», dijo @guille94 sobre lo ocurrido en el estadio de los Leones del Caracas.