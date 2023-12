﻿ Golpes e infidelidad: El extraño caso de un exfutbolista brasileño que fue secuestrado

El exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca fue secuestrado en la ciudad de São Paulo y mantuvo en vilo a gran parte de la población. Tras su liberación, trascendieron detalles sobre este extraño crimen.

Carioca, de 52 años, fue secuestrado cuando salía de un concierto con una supuesta amante. El caso se viralizó cuando filtraron un video de Carioca maniatado y golpeado, en el que admite haber tenido una cita con una mujer casada.

«Estaba en un show de samba y de ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó», decía Carioca en el video. Mientras tanto, la mujer a su lado lo confirma: «estoy casada y mi esposo le secuestro».

Horas después, Carioca fue liberado en el sector de Itaquaquecetuba. De inmediato lo trasladaron a una sede policial en una patrulla, en donde hizo gestos a la prensa indicando que se encontraba bien.

CARIOCA CUENTA LA VERDAD

Las autoridades capturaron a cinco personas involucradas en el secuestro, además de dos menores de edad. Tras la entrevista con Carioca, las autoridades consiguieron aclarar varias dudas sobre este extraño caso.

Carioca agradeció a las fuerzas de seguridad por su trabajo y desmintió que tuviera un romance con una mujer casada. «Si te apuntan con un arma a la cabeza y la persona te obliga a hablar, ¿qué haces? Me obligaron a decir eso», explicó.

Fabio Nelson, de la división antisecuestros del Departamento de São Paulo, descartó la teoría de que haya sido una venganza del esposo de una amante. Incluso, aseguró que Carioca realmente fue una víctima al azar.

Carioca relató que cuando regresaba a su casa, recibió un culatazo y quedó inconsciente. «Me golpearon en la cabeza y luego no vi nada más. Cuando subí al auto, me taparon la cabeza», afirmó.

El exfutbolista dijo que los secuestradores «querían dinero» y reconoció que solo estaba preocupado por su vida. Los ladrones lo obligaron a pagar 40.000 reales (8.200 dólares), pero luego le pidieron otros 200.000 (41.100 dólares) para liberarlo.

Mientras tanto, las autoridades encontraron un carro abandonado y descubrieron que Carioca estaba desaparecido. Una llamada anónima permitió dar con el paradero del exfutbolista y, tras la filtración del video, en cuestión de horas lo rescataron.