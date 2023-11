Impiden que avión de la Vinotinto recargue combustible en Perú: Chavismo denuncia que «aplican un secuestro»

El canciller Yván Gil denunció este miércoles que el Gobierno de Perú cometió una «nueva arbitrariedad» contra los venezolanos, en especial con la Vinotinto.

En ese sentido, acotó que las autoridades están «impidiendo» que el avión que trae de regreso a la selección nacional «recargue el combustible para emprender el vuelo» desde el aeropuerto «Jorge Chávez» en Lima.

«El Gobierno de Perú aplica un secuestro, vengativo a nuestro equipo, que ha realizado un extraordinario juego el día de ayer», indicó.

Es por esto que Gil exigió el «cese inmediato» de las agresiones en contra de la selección y el pueblo venezolano, «asumiendo sus obligaciones en el marco del respeto al Derecho Internacional y desechando las prácticas de xenofobia».

Asimismo, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) exigió respeto a la selección, sus jugadores y cuerpo técnico.

«Que cesen las medidas restrictivas en contra de nuestra Vinotinto y en contra de nuestro país», señaló en un comunicado.

Sin embargo, la Cancillería de Perú se desliga de responsabilidad de la situación.

«La Cancillería lamenta la situación que atraviesa el avión que transporta a la Vinotinto e informa que el Gobierno del Perú no ha dispuesto ninguna medida que prohíba el reabastecimiento de combustible de dicha nave«, comentó.

Asimismo, señaló que la aeronave viene «experimentando restricciones de abastecimiento de índole mercantil privado ajenas a la voluntad del Estado peruano. No obstante, la Cancillería se encuentra realizando gestiones que permitan solucionar a la mayor brevedad posible esta situación».

LA AGRESIÓN A LOS JUGADORES VENEZOLANOS

Jugadores de la Vinotinto fueron agredidos por policías de Perú cuando iban a regalar sus camisetas a los fanáticos tras finalizar el encuentro.

El primero que se acercó a los hinchas venezolanos fue Salomón Rondón, quien lanzó su camisa a la barra. Tras él se disponían a ir Yeferson Soteldo y Nahuel Ferraresi.

Sin embargo, cuando intentaron hacerlo un grupo de funcionarios peruanos lo evitaron e incluso golpearon a Ferraresi.

📢La embarran de entrada y la embarran de salida 🚨Policías en el estadio de Lima agredieron a jugadores de La Vinotinto cuando estos querían regalarles sus camisetas a los fanáticos.pic.twitter.com/w6CUmokhK0 — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) November 22, 2023

«Cuando terminó el partido fuimos a agradecer a la gente de Venezuela. Salomón fue a dar su camisa y yo iba tras de él, pero cuando yo voy a tirársela a la gente la policía me frena. Varios de ellos se enojaron y sacaron los palos para pegarnos. Yo estaba del otro lado de la valla y me pegaron dos palazos (en la mano). Me rompieron un poco, pero nada grave«, comentó Ferraresi a La Vinotinto TV.

El defensa venezolano aseguró que estas son cosas que no deberían pasar en el deporte.

«A un partido de fútbol se viene a disfrutar y pasarla bien. Pero a la gente también la policía les comenzó a pegar. Es triste», dijo.