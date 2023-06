Jugador estrella de la NFL murió ahogado durante sus vacaciones en Miami

Ryan Mallett, un exjugador de New England Patriots de la National Football League (NFL), murió ahogado durante sus vacaciones en Miami, en un hecho que conmocionó al mundo del deporte estadounidense.

La franquicia de fútbol americano confirmó el martes las informaciones sobre la trágica muerte de Mallet, de 35 años. Previamente, algunos medios de comunicación dieron versiones extraoficiales sobre el incidente.

“Los New England Patriots están profundamente entristecidos al enterarse del repentino e inesperado fallecimiento del ex mariscal de campo Ryan Mallett”, apuntó el equipo radicado en Massachusetts.

The New England Patriots are deeply saddened to learn of the sudden and unexpected passing of former quarterback Ryan Mallett.

Our thoughts are with the Mallett family, his former teammates and all who are mourning his loss. pic.twitter.com/TUpa7cpXoS

— New England Patriots (@Patriots) June 27, 2023