Paul Pogba dio positivo en prueba de dopaje, esta será su severa sanción

El futbolista francés, Paul Pogba, recibió una sanción por cuatro años, lo que podría significar el fin de su carrera deportiva. El futbolista de la Juventus dio positivo por testosterona el pasado 20 de agosto de 2023 y desde entonces estaba a la espera de una sentencia.

Esta semana, la Fiscalía Antidopaje determinó que Pogba no podrá jugar fútbol profesional por los próximos cuatro años. En lo que va de temporada el mediocentro francés tan solo ha podido disputar dos partidos, producto de una sanción provisional. Actualmente tiene 31 años, y terminaría de cumplir su pena al cumplir los 35, lo que haría muy difícil su continuidad en el fútbol de élite.

Desde que se supo la noticia en agosto, Pogba solicitó un contranálisis en septiembre. No obstante, en octubre se confirmó su positivo.

Al conocerse su sanción, Pogba se pronunció con un extenso comunicado en su cuenta de Instagram.

«Hoy he sido informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es erróneo. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que construí en mi carrera como jugador profesional», señaló.

El francés defendió su inocencia y aseguró que aún no puede hablar abiertamente sobre su caso, mientras sigue en marcha.

«Cuando esté libre de restricciones legales toda la historia quedará clara, pero nunca he tomado, consciente o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a otros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que jugué o contra los que jugué», añadió.

En este sentido, Pogba dijo que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar su pena.

Hasta el momento, la defensa del francés se ha basado en la «no intencionalidad» al violar las normas antidopaje. El producto que tomó sería Dehidroepiandrosterona (Dhea). En su defensa ha asegurado que desconocía las características prohibidas de dicha sustancia.

CAMPEÓN DEL MUNDO EN 2018

Paul Pogba fue considerado como uno de los mejores jugadores de la última década. En 2016 el Manchester United pagó 105 millones de euros por sus servicios, el fichaje más caro de la historia para ese momento.

En 2018 formó parte de la selección de Francia que alzó la Copa del Mundo en Rusia. Sin embargo, sus seguidores siempre tuvieron la sensación de que su mejor momento no había llegado.

Su juego se caracterizaba por una calidad y un físico imponente. No obstante, su irregularidad fue el punto débil durante toda su carrera.

Hasta ahora el Juventus no se ha pronunciado con respecto a la sanción del mediocentro que tenía contrato hasta 2026. No obstante, la sanción ya ha tenido consecuencias y tiene prohibido ingresar a las instalaciones del club y desde agosto percibe un salario mínimo de 2.000 euros mensuales. Se espera que el club anuncie la rescisión de su contrato una vez que se acaben los recursos de apelación.