¿UN MUNDIAL? El reto que quiere lograr Pep Guardiola antes de su retiro como DT

Dirigir un Mundial es el sueño de todo entrenador. Pues, ese el reto que quiere lograr Pep Guardiola, actual mandamás del Manchester City, antes de su retiro como DT.

Así lo reveló en una reciente entrevista concedida a ESPN. Dijo que dirigir a una selección nacional de fútbol sería su próximo reto luego de concluir su contrato con el vigente campeón de la Premier League de Inglaterra y UEFA Champions League.

“Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, reiteró.

Pep tiene contrato con el City hasta junio de 2025, pero enfatizó que su sueño es tomar el control de una selección nacional.

“Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección”, apuntó Pep.

De momento, quiere seguir ganando con el City. Todavía le queda una temporada y otra por delante.

“Si lo hago mal, me voy a casa. Creo que tenemos tiempo. Ahora me siento muy bien, pero el futbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es mucho, mucho tiempo para el fútbol. Tenemos tiempo. Ganar te ayuda a tener más energía, cuando pierdes partidos estás más cansado”, manifestó.

Guardiola posee en su palmarés un total de 37 trofeos y parece que quiere todavía más, pero ya no en el ámbito de clubes.