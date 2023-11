Policías peruanos agredieron a jugadores de la Vinotinto cuando iban a regalar sus camisetas a los fanáticos

Un nuevo hecho de violencia ocurrió en la jornada de las Eliminatorias de este martes, 21 de noviembre. Jugadores de la Vinotinto fueron agredidos por policías de Perú cuando iban a regalar sus camisetas a los fanáticos.

El primero que se acercó a los hinchas venezolanos fue Salomón Rondón, quien lanzó su camisa a la barra. Tras él se disponían a ir Yeferson Soteldo y Nahuel Ferraresi.

Sin embargo, cuando intentaron hacerlo un grupo de funcionarios peruanos lo evitaron e incluso golpearon a Ferraresi.

📢La embarran de entrada y la embarran de salida 🚨Policías en el estadio de Lima agredieron a jugadores de La Vinotinto cuando estos querían regalarles sus camisetas a los fanáticos.pic.twitter.com/w6CUmokhK0 — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) November 22, 2023

LA AGRESIÓN A JUGADORES DE LA VINOTINTO

«Cuando terminó el partido fuimos a agradecer a la gente de Venezuela. Salomón fue a dar su camisa y yo iba tras de él, pero cuando yo voy a tirársela a la gente la policía me frena. Varios de ellos se enojaron y sacaron los palos para pegarnos. Yo estaba del otro lado de la valla y me pegaron dos palazos (en la mano). Me rompieron un poco, pero nada grave», comentó Ferraresi a La Vinotinto TV.

⚠️🇻🇪 Así fue como la policía peruana agredió a Nahuel Ferraresi. Cuánta impotencia siento. Esto es vergonzoso. 📽️ La Vinotinto TV | @shneyderth pic.twitter.com/HFJis3rAom — Manuel Alejandro Ramírez (@manuramirez95) November 22, 2023

El defensa venezolano aseguró que estas son cosas que no deberían pasar en el deporte.

«A un partido de fútbol se viene a disfrutar y pasarla bien. Pero a la gente también la policía les comenzó a pegar. Es triste», dijo.

¡LAS PALABRAS DE FERRARESI TRAS LA AGRESIÓN DE LA POLICÍA PERUANA! 🗣️ “Me pegaron dos palazos, me rompieron un poco” 🎥 La Vinotinto TV pic.twitter.com/tMjuZVWa98 — Meridiano (@Meridianoonline) November 22, 2023

Asimismo, agradeció a los fanáticos que apoyaron a la Vinotinto desde que llegaron a Perú.

«Hemos sentido un ambiente increíble y feliz de que lograr un punto importante. Seguimos sumando y ya preparados para el año que viene. Sigan confiando que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el sueño se haga realidad», expresó Ferraresi.

Se espera que en las próximas horas la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) emitan un comunicado sobre lo ocurrido.