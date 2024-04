﻿ "Tengo miedo": La Bebecita del Crimen habló desde la cárcel sobre Maldito Cris y las acusaciones en su contra

Wanda del Valle Bermúdez Viera, mejor conocida como la Bebecita del Crimen e exintegrante del Tren de Aragua, afirmó que no sabía de donde provenía el dinero que le daba su pareja Christopher Fuentes, alias Maldito Cris.

«Yo estoy en un patio de seguridad y extraditable. Él cometió sus delitos, tuvo sus errores, pero él no yo. Una cosa era lo que él hacía y otra mi persona. Yo estoy aquí con mi frente en alto, sí tengo miedo de ser extraditada, de que mi vida corra peligro. Yo le pido perdón de mi parte a las personas que él le causó daño», dijo durante una entrevista con Testigo Directo.

Wanda, de 27 años, se convirtió en la mujer más peligrosa de Perú cuando la acusaron de ofrecer 40.000 dólares por la cabeza del jefe de la policía de Perú. Sin embargo, ella lo negó todo. Las autoridades señalaron que ordenó esto a integrantes del Tren de Aragua tras el asesinato de Maldito Cris.

«Eso es totalmente falso. Nunca he tenido esas intenciones, ni las voy a tener», aseveró la Bebecita.

Sobre la muerte de su pareja, aseguró que fue un asesinato a sangre fría a manos de autoridades peruanas.

«Lo encontraron en un operativo y le dispararon, después él cayó al piso y le siguieron disparando, lo que dicen es que a él le dispararon cuatro policías», dijo.

Según las acusaciones que enfrenta, Wanda y su pareja integraban la banda Los Llaneros de Sangre Fría, una rama del Tren de Aragua. Calculan que semanalmente recaudaban cerca de 6.000 dólares.

«En ningún momento yo sabía de donde venía su dinero. Tu esposo te invita, ‘vámonos de vacaciones’ y tú crees que vas a decir ‘¿Amor, pero de dónde sacaste el dinero?’, no, yo arreglaba mi bolso e iba», asentó.

De acuerdo con organismos de inteligencia la Bebecita se encargaba de actividades relacionadas con cobros ilegales. También era administradora del dinero recaudado por la banda.

«Si tu esposo te da un regalo, tú no vas a preguntarle de dónde sacó la plata para el regalo. Es un obsequio. No sé si era mi responsabilidad ir a entregarlo. ¿Quién entrega a un familiar? ¿Quién entrega a una persona que ama? Si era mi responsabilidad, no lo hice, pero yo no lo iba a entregar a él», prosiguió.

Inicialmente podría pagar 18 meses de prisión preventiva en Lima. Mientras tanto sigue la investigación por conspiración y ofrecimiento de dinero para llevar a cabo un sicariato. De encontrarla culpable podría pagar hasta 20 años de prisión.

«Imagínate 20 años por quedarte callada. ¿Y si tú tenías miedo? Yo nunca recibí dinero de extorsión o por trata de blancas. Yo hasta trabajaba, era comerciante informal, vendía ropa, cartera, perfumes porque siempre me gustó tener lo mío en el bolsillo», añadió la Bebecita.

Para finalizar, admitió que Maldito Cris siempre supo que no iba a terminar en una cárcel.

«Lo amo y lo extraño, porque todos tenemos un corazón. Me recordaba siempre lo que él me decía que él no iba para la cárcel, que él se iba a hacer maldito porque él no iba a pagar cárcel», concluyó.