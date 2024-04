¿Por chico bueno? La ex de Kaká reveló el increíble motivo de su separación y se viralizó en las redes

Caroline Celico, exesposa del exitoso exjugador brasileño, Kaká, reveló la increíble razón que la llevó a separarse de quien fuera el mejor jugador del mundo en su momento, y es que confesó que el crack carioca era «demasiado perfecto» para ella, respuesta lo que se viralizó en redes sociales.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, admitió la socialité. Cabe resaltar que ambos se divorciaron nueve años atrás.

Tras sus sorprendentes declaraciones, los usuarios de Twitter (X) no tardaron en dar su opinión. Muchos de ellos la criticaron, mientras unos cuantos la comprendieron.

«Lo de Kaká es como muy gracioso porque nunca verás un hombre decir: «Me divorcié de mi mujer porque era demasiado perfecta y buena conmigo»», «Kaká era lo que toda mujer quiere, un esposo atento, guapo, detallista, romántico, millonario y con poder social, pero aún así lo cambiaron por otro», «Si a Kaká lo dejaron por ser demasiado perfecto, qué queda para uno», defendieron al ganador del Balón de Oro en 2008.

Contrario a estas opiniones, una usuaria aseveró que «Kaká puede ser el hombre perfecto y más bueno del mundo, pero si uno ya no es feliz al lado de alguien lo correcto es irse. Pero los hombres prefieren hacer miserable a otra persona con tal de no quedarse solos».

¿QUIÉN ES LA ACTUAL PAREJA DE KAKÁ?

En la actualidad, el exfutbolista del Mílan, Sao Paulo y Real Madrid está casado con Carol Días, con quien tiene dos hijos.

Ambos contrajeron matrimonio en 2019. “Y me hizo el hombre más feliz de la Tierra. Prometo devolvértelo y hacerte la mujer más feliz del mundo. Te amo, Carol Días”, manifestó el brasilero cuando le pidió su mano en ese entonces.

Celico, por su parte, está casada con el empresario Eduardo Scarpa, reseñó 24 Horas Chile. Con él ya ha tenido dos hijos y están a la espera de un tercer bebé.