Britney Spears se sinceró y habló por primera vez de su nuevo divorcio: «No podía soportar más dolor»

Britney Spears rompió el silencio tras la ruptura amorosa con Sam Asghari, de quien se divorcia tras estar 14 meses casados; y reconoció sentirse adolorida por la separación ya que estuvieron seis años juntos, incluyendo el noviazgo.

«Como todo el mundo sabe, Sam y yo ya no estamos juntos. Seis años de relación es mucho tiempo y aún estoy un poco sorprendida. No estoy aquí para explicar los motivos de nuestra separación, porque, honestamente, no es asunto de nadie. Sin embargo, no podía soportar más tanto dolor«, escribió.

Más allá de esto, la cantante no ofreció mayores detalles, reseñó ¡Hola!.

Pese a que ninguno de los dos ha dado a conocer los motivos que llevaron al rompimiento, el medio TMZ informó que se trata de una infidelidad. Según ese portal, Asghari se fue de la casa tras descubrir que Britney Spears mantuvo un amorío con un empleado doméstico.

Asimismo, revelaron que la princesa del pop agredió a su exmarido cuando estaba durmiendo. Como consecuencia, le dejó un morado y hematomas en los antebrazos.

Por su parte la BBC y People revelaron que Sam Asghari solicitó que la artista le pague una manutención conyugal. Del mismo modo, exigió cancelar los honorarios de sus abogados.

Adicionalmente, planea reservarse el derecho a cambiar las peticiones sobre bienes y propiedades que constan en el acuerdo prenupcial que firmaron el año pasado. Tal contrato estipula que si llegaran a cesar su relación, el actor no podría percibir parte del dinero que Britney obtuvo en años previos al casamiento.

RELACIÓN «TÓXICA» ENTRE BRITNEY Y SAM

Desde hace varios meses se rumoraba una supuesta crisis en la relación. Sin embargo, a finales de junio, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que Britney y Sam estaban “mejor que nunca”.

La revista People apuntó que el matrimonio fue «tóxico» y lleno de «drama». Fuentes cercanas a Britney Spears confirmaron que la relación llevaba “meses” en crisis y el divorcio era inminente.

A esto se sumó que Britney Spears, madre de dos hijos de 17 y 16 años, estaba «ansiosa por empezar» una nueva familia. No obstante, Sam Asghari no compartía esta postura y quería esperar que fuese «el momento oportuno».