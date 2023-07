¿En el mercado? PSG dejó a Kylian Mbappé fuera de la gira que realizará por Asia

El París Saint-Germain (PSG) dejó a Kylian Mbappé fuera de la lista de jugadores que irán a su gira por Asía, lo que enciende, nuevamente, los rumores sobre su salida del club de la capital francesa.

Así lo dio a conocer el club este viernes, con un listado sorpresivo, ya que el goleador había sido de la partida en el primer partido de la pretemporada de los dirigidos por el español Luis Enrique.

Esto abre la puerta una posible venta de Mbappé durante la actual ventana de mercado. Esto ante la negativa del jugador a ampliar su contrato, que acaba en julio de 2024, por un año adicional. Dicha extensión permitiría al club parisino tratar de negociarlo al final de temporada.

No obstante, si no renueva y no puede ser vendido en el mercado actual, podría irse gratis a cualquier otro equipo al finalizar su contrato.

PSG CONSIDERA UNA «TRAICIÓN» QUE EL JUGADOR SE VAYA SIN DEJAR NADA A LAS ARCAS DEL CLUB

Con esta medida, el PSG se mantiene firme en su postura. Recuerda que ningún jugador está por encima de la institución, que el grupo está por encima del individuo.

La entidad gala entiende que es una enorme traición el hecho de que Kylian haya tomado la decisión de irse libre el próximo verano. Esto pasaría después de siete temporadas apostando fuerte por él y pese a que había manifestado en una entrevista que nunca se marcharía gratis.

El PSG insiste en que el club está paralizado por esta situación de si el futbolista se queda o se va. Así lo dejó claro Nasser Al-Khelaifi en la rueda de prensa en la que anunció a Luis Enrique como nuevo DT del equipo a principios de julio.

Al-Khelaifi también hizo lo propio en la charla de bienvenida a toda la plantilla esta misma semana.