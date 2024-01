﻿ «Si te mataran, no me importaría» El demoledor mensaje de tenista Mari Osaka a su padre abusivo

Mari Osaka, hermana de la famosa tenista Naomi Osaka, reveló que su padre, Leonardo François, habría «abusado» de ella durante varios años y advirtió que pretende tomar acciones legales en su contra.

Osaka, quien también fue tenista profesional hasta los 24 años, hizo la impactante revelación en sus redes sociales. Tras la publicación, cerró su cuenta de Instagram y ya no se puede acceder al comunicado original.

«Quiero que te des cuenta de lo disgustada y decepcionada que estoy de ti, tanto como padre y ser humano. Llevas mucho tiempo abusando de mí, desde que era joven y sigues abusando de mi madre emocionalmente», dijo Osaka.

La joven de 27 años aseguró que su padre invadió su «intimidad» y la de su madre durante muchos años. «Lo hago público, porque eres un cobarde que se ampara en su fortaleza física para golpearme», afirmó.

OSAKA AMENAZA A SU PADRE

La extenista aseguró que «todo llegó a su fin» y que no soportará más los presuntos abusos de su padre. «La próxima vez que te vea, no dudaré en llamar a la policía. Considéralo una amenaza», sentenció Osaka.

«Si te mataran, no me importaría, teniendo en cuenta el daño que me has hecho y a la familia en general, por tal razón, si vuelves con intenciones de golpearnos, te mataré, a menos que traigas un arma como el cobarde que eres», sentenció.

Osaka insinuó que pretende tomar medidas legales en contra de su padre, aunque no aclaró si ha presentado una denuncia. «Soy hija del diablo y le pido a Dios que me ayude», concluyó.

Estas revelaciones dieron una nueva capa de complejidad en el núcleo de la familia. Las hermanas Osaka, quienes son muy cercanas, han dicho durante años que su padre fue una importante influencia para convertirse en tenistas profesionales.

Naomi Osaka, quien fue número 1 del ránking WTA, ganó cuatro títulos de Grand Slam entre 2019 y 2021. Sin embargo, se alejó varios meses de las canchas tras los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando confesó que sufría de depresión y ataques de ansiedad.