11S | 22 años del ataque terrorista: el día que se deprimieron los perritos rescatistas

Este lunes se cumplen 22 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Hay cientos de historias de la devastación de la tragedia, pero poco se conoce sobre los perros rescatistas que buscaban sobrevivientes entre los escombros de las Torres Gemelas.

En la mañana del 11 de septiembre de 2001, dos aviones impactaron contra del World Trade Center. Pocas horas después, los rascacielos quedaron reducidos a escombros y más de 3.000 personas perdieron la vida.

Mientras el mundo miraba con horror las imágenes de los atentados, decenas de perros rescatistas se desplegaron en la Zona Cero. Sin embargo, se enfrentaron a una realidad a la que no estaban acostumbrados: no encontrar sobrevivientes.

Un guía de la unidad canina de la Policía de Nueva York compartió su preocupación por Billy, un perro rescatista. «No ha encontrado nada (…) Hemos tenido solo dos días de descanso desde el 11 de septiembre (…) Es un poco duro para él», dijo en 2001.

PERROS SOLO ENCONTRABAN CUERPOS

Los organismos de emergencias tan solo consiguieron a 20 personas con vida entre los escombros. En consecuencia, los perros rescatistas encontraron, en su mayoría, cuerpos o restos de cadáveres.

«Estos perros quieren encontrar personas vivas, es para eso que están entrenados. Billy no encuentra los cadáveres: no conoce el olor. Él no es recompensado con la comida, su recompensa es jugar», dijo la policía a La Nación el 28 de septiembre.

Las autoridades indicaron que esta situación desanimó a los cuidadores y a los perros. Incluso, la desesperación de solamente encontrar cadáveres afectó profundamente a los animales y algunos de ellos mostraron signos de depresión.

IDEA INGENIOSA

Los policías que trabajaban en la Zona Cero vieron que los perros ya no estaban buscando entre los escombros. En consecuencia, algunos agentes se ocultaron entre los restos para que los canes los encontraran y los subiera el ánimo.

Los perros de rescate creyeron que estaban salvando una vida. «Tuvimos que levantarles la moral (…) Veías un cambio completo en su comportamiento de deprimido a feliz porque finalmente encontraron a alguien», dijo el policía retirado Michael Saxe.

Los perros trabajaron jornadas de 12 horas durante 10 días seguidos tras el atentado. Una vez pasó este tiempo, las autoridades suspendieron las operaciones de búsqueda porque era evidente que no encontrarían más sobrevivientes.

Se estima que unos 300 perros trabajaron en la Zona Cero en las tareas de búsqueda, rescate, recuperación y terapia. La última sobreviviente de estos canes murió en 2016.