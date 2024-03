﻿ Alcalde de Bogotá acusa a alias Satanás de seguir extorsionando desde la cárcel y así respondió el criminal venezolano

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó al Ejecutivo colombiano reforzar su seguridad sobre Juan Manuel Vera, cabecilla del Tren de Aragua apresado en la capital neogranadina, conocido como alias Satanás.

El pedido del burgomaestre se dio luego del asesinato de un comerciante en el suroccidente de la ciudad. El mismo no se habría dejado extorsionar por el grupo delictivo.

Asimismo, reveló que las extorsiones han aumentado un 51% en la capital colombiana.

En este sentido hizo un llamado de atención al Gobierno de Gustavo Petro, para que se le restrinjan las comunicaciones a este criminal de nacionalidad venezolana.

«Alias ‘Satanás’ y su organización sigue originando unas dinámicas delictivas en Bogotá. Nosotros queremos pedirle al Gobierno Nacional, al Ministerio de Justicia y al Inpec, que no es posible que este delincuente siga extorsionando desde las cárceles, cuando se le da la oportunidad a este delincuente que se comunique con sus secuaces en el territorio, pasa esto», dijo Galán.

Igualmente, el secretario de Seguridad, César Restrepo, criticó la reducción de medidas de seguridad contra alias ‘Satanás’. Esto coincide con el aumento de extorsiones en la ciudad, según reseñó la revista Semana.

«El criminal Satanás estuvo controlado mucho tiempo, su incidencia directa en la ejecución de actos delictivos en Bogotá, fue casi inexistente. Justo coincide con la ocurrencia de ayer con la liberación del control sobre este criminal en la cárcel La Tramacúa donde está recluido, tuvo mucho más acceso a comunicaciones. Si no los mantenemos aislados, solo el contacto con el exterior puede generar un acto criminal, el sistema estatal ha fallado en la protección de ese ciudadano», puntualizó.

ASÍ RESPONDIÓ EL DELINCUENTE VENEZOLANO

Pero alias Satanás no se quedó callado. A través de una carta escrita de su puño y letra, negó las implicaciones en las recientes extorsiones y asesinatos ocurridos en Bogotá.

“Me pronuncio mediante este comunicado con el fin de aclarar que yo no soy culpable de los muertos que están cayendo en Bogotá. Yo estoy privado de mi libertad. Para nadie es un secreto de que lo capturan a uno, inmediatamente sale un sucesor. Así que ya esto es responsabilidad de la alcaldía y de la policía que no han tomado las medidas pertinentes. En la cárcel La Tramacúa, me tienen completamente vigilado”, dijo el delincuente venezolano.

Es importante mencionar que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) también se pronunció al respecto.

«En el caso puntual de Juan Manuel Vera, alias ‘Satanás’, y otros privados de la libertad asociados a este delito, se encuentran controlados bajo vigilancia permanente», indicó el organismo.

Recordó de igual manera que Vera está bajo procedimientos de requisa diaria, en los cuales no se les ha encontrado elementos de prohibida tenencia.