Video de infarto: Descubren nueva especie de anaconda gigante en rodaje de serie de Disney, mide 8 metros y pesa 200 kilos

Un grupo de científicos descubrió en la Amazonía ecuatoriana una especie de anaconda gigante no documentada hasta ahora. Lo más curioso, es que fue encontrada durante el rodaje de la serie de Disney+ Pole to Pole, de National Geographic.

Además, todo ocurrió con la presencia del actor Will Smith. De hecho, el artista, según versiones, no tuvo ningún problema en meterse en el agua y ayudar a capturar a la anaconda. También contó con la participación del biólogo y presentador neerlandés Freek Vonk, cuyo video con el gigante animal se viralizó en las redes sociales.

El biólogo, sin importarle el riego, buceó y posó junto a la impresionante serpiente para dejar registro de la misma.

De acuerdo a lo reseñado por DW, la serpiente puede llegar a medir 7,5 metros y pesar cerca de 250 kilogramos. Estas características, la convierten en la más grande y pesada en el mundo.

Antes de este hallazgo, se conocían cuatro especies de anacondas. La más grande era la anaconda verde, la cual habita mayormente en Perú, Bolivia, Guayana Francesa y Brasil.

Lo que se sabe, es que esta nueva anaconda difiere en un 5,5 % de la anaconda verde y suele tener manchas oscuras en todo el cuerpo. Para contextualizar, la diferencia genética entre humanos y simios es aproximadamente del 2 %.

«El tamaño de estas magníficas criaturas era increíble: una de las anacondas hembras que encontramos medía la asombrosa cifra de 6,3 metros de largo», declaró en un comunicado Bryan Fry, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Queensland (Australia).

«Hay informes anecdóticos del pueblo Waorani sobre otras anacondas de la zona que miden más de 7,5 metros de largo y pesan alrededor de 250 kilogramos», añadió el Dr. Fry.

A new species of giant anaconda has been discovered in the Amazon! 🐍

The Northern Green Anaconda measures 26ft-long, weighs 440lbs and has a head the same size as a human. pic.twitter.com/RsTA6RN3oi

