Alertan sobre nueva modalidad de asaltos en Nueva York que incluye niños menores de 10 años

Comerciantes de Nueva York comenzaron a alertar sobre una nueva modalidad de robo que se está llevando a cabo en la ciudad, donde los adultos usan y «dirigen» a niños menores de 10 años para robar a personas y negocios desprevenidos.

Los «mini delincuentes» han azotado los bares del este y oeste de Manhattan y Brooklyn por varios meses. Sin embargo, han advertido que tras pasar de robar carteras a personas descuidadas, ahora ultrajaron las cajas fuertes de dos bares en las últimas semanas.

Así lo denuncian propietarios de los comercios. La modalidad de los niños es pedir dinero para un «equipo de básquet», luego se dedican a sus fechorías.

De acuerdo a las denuncias, en distintos asaltos vieron a adultos esperando a los menores de edad afuera de los establecimientos.

“Lo extraño es que parece una historia moderna de ‘Oliver Twist’”, comentó el gerente de Lexington Publick, uno de los bares robados en Nueva York.

“Cuando salen, hay un hombre o una mujer esperándolos y dirigiendo. Estos son niños pequeños, ¡esto es abuso infantil!”, reprochó.

ASALTOS DESDE HACE OCHO MESES

Según reseña El Diario NY, los asaltos iniciaron hace ocho meses aproximadamente. En ese entonces, dos niños comenzaron a robar a diestra y siniestra en Amsterdam Ale House en West 76th Street en el Upper West Side.

Una gerente de un bar de Nueva York, de nombre Whitney Kaufman, relató que todo se salió de control cuando dichos ladrones tomaron comida de una mesa, empujaron a un presente y sacaron un cuchillo.

“Vi a un niño tomar un ala del plato de alguien y comérsela. Fui a escoltarlo y él me maldijo. El niño de 8 años se dio vuelta y me dijo: ‘No tengo que hacer nada de lo que dices señora gorda’ y me dio un puñetazo en el estómago. Corrió hacia la parte trasera del restaurante y robó un juguete de niño. Luego agarró un cuchillo de la mesa y lo blandió como si fuera un arma. Empujaron a un invitado”, relató Kaufman.

Esto sin duda tiene conmocionado a los residentes y propietarios de las zonas afectadas, quienes abogan por mayor presencia policial y una investigación exhaustiva de esta nueva modalidad de robo.