Bachelet y excancilleres latinoamericanos piden detener «tendencia dictatorial y antihistórica» en Venezuela

La expresidente de Chile Michelle Bachelet y excancilleres latinoamericanos condenaron «tendencia dictatorial y antihistórica» impulsada por el chavismo en Venezuela.

En consecuencia, pidió este jueves 22 de febrero «los mayores esfuerzos de los Gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional» para detener esta situación.

Se trata de una declaración conjunta suscrita por 18 excancilleres latinoamericanos. También por varios exministros, embajadores y académicos que conforman en total una lista de 65 destacadas personalidades.

Asimismo, calificó como «un grave error político» la suspensión de las actividades la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

«Ese acto, unido a la detención de Rocío San Miguel, destacada experta en seguridad y defensora de los derechos humanos en Venezuela, configuran un panorama sombrío sobre el futuro de la democracia venezolana», se agregó.

CONDICIONES DE MADURO

Nicolás Maduro advirtió que los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos deberán «rectificar» y disculparse públicamente para que puedan volver a Venezuela.

«Hasta tanto esa oficina técnica de la ONU no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia y soberanía de Venezuela; y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país», expresó.

En sus palabras, los empleados incurrieron en «injerencia» e «incumplieron los lineamientos» de Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, Maduro acusó a dicha instancia de la ONU de convertirse en una oficina de «espionaje y conspiración». «De repente esa oficina se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones, pasó a una oficina de espionaje interno», reiteró.

El líder chavista los tildó de ser un «bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».