CONMOCIÓN EN CALIFORNIA: Manada de pitbulls mutiló hasta la muerte a un hombre

Un terrible hecho tiene conmocionada a la ciudad de Los Ángeles, California, luego de que una manada de perros pitbulls mutilaran mortalmente a un hombre en el patio trasero de su casa.

Las autoridades se trasladaron al lugar, en el barrio de Compton, el viernes alrededor de las 7 de la mañana, luego de que un amigo de la víctima visitó la propiedad y descubrió el cuerpo del hombre.

Agentes de policía, bomberos y miembros de Control de Animales, estuvieron presentes en el mencionado sitio.

“Estaba alimentando a los perros, momento en el que tal vez hubo un altercado entre algunos de los perros y finalmente [ellos] mutilaron a la víctima”, dijo Michael Gómez de la Oficina de Homicidios de la policía de Los Ángeles.

Los investigadores creen que el ataque ocurrió el jueves por la noche entre las 7:30 y las 8:00 pm, según reseñó el medio KTLA.

Imágenes de helicóptero del mencionado medio muestran donde la víctima, un hombre de 35 años de edad, sucumbió a sus heridas. Su cuerpo estaba dentro de una de varias perreras ubicadas en el patio trasero de su vivienda.

Se vio a las autoridades en el techo de la casa tratando de acorralar al menos a cinco perros. Todos se cree que son pitbulls o mezclas de esta raza canina.

Los bomberos ayudaron a una mujer a salir del patio para ponerse a salvo. Mientras los perros agitados corrían sueltos e incluso se atacaban entre sí, según mostró un video de helicóptero.

Los investigadores dijeron que la víctima, cuya identidad no fue revelada de inmediato, estaba cuidando hasta 13 perros en la propiedad y que parecían gozar de buena salud. No se sabía si los estaba criando.

Muchas ciudades de California han aprobado ordenanzas que prohíben la propiedad de pitbulls no castrados o no esterilizados. Los Ángeles no es una de ellas.