Corte Penal Internacional emitió orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y María Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.

El organismo acusó a Putin de «presuntamente haber cometido crimen de guerra con la deportación ilegal de población (niños). Así como, del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».

La intervención ilegal de la Federación Rusa sobre parte del territorio ucraniano inició el 24 de febrero de 2022, justificándolo en una «desnazificación» del territorio. Desde entonces, la situación en Ucrania ha sido tensa y ha habido numerosos informes de violaciones de derechos humanos por parte de Rusia.

Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023