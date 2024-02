﻿ "Dimos la vuelta y ahí nos topamos con el agua": Los detalles que reveló el sobreviviente del siniestro donde falleció Piñera

Bautista Guerrero, joven que sobrevivió al accidente donde falleció el expresidente chileno Sebastián Piñera, reveló detalles hasta ahora inéditos del siniestro tras ofrecer una entrevista al diario El Mercurio.

En la conversación con el medio de comunicación, Guerrero, un estudiante de Derecho de 23 años, relató los desesperantes momentos de la caída.

“Todo fue muy rápido. Caímos al agua. Y ahí logré abrir la puerta del helicóptero”, recordó el joven quien iba junto a su padre, Ignacio Guerrero, amigo cercano de Piñera; y su tía Magdalena «Pichita» Piñera.

Asimismo, indicó que menos de un par de minutos después de que la aeronave despegara tuvieron que intentar regresar al punto de partida.

“Por poca visibilidad dimos la vuelta donde se podría ver mejor sobre la costa y ahí nos topamos con el agua”, señaló el joven.

“Lo último que escuché bien es que (Piñera) cambiaría de rumbo. Después pudo haber dicho algo más, pero yo no escuché”, agregó.

Bautista Guerrero confesó que el golpe al caer al agua no fue fuerte, pero para mala suerte del exmandatario chileno la aeronave quedó inclinada hacia el lado donde él estaba, con las puertas de esa parte bajo el lago. Así, comenzó a hundirse.

PIÑERA LES INDICÓ QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE

El joven también recordó que, justo antes de abordar en el viaje de ida hacia la casa de José Cox (empresario amigo del exmandatario), Piñera les explicó qué debían hacer con las puertas en caso de emergencia como una caída al lago. Esa explicación fue clave para salvarle la vida.

“Abrí la puerta primero, luego me quité el cinturón y, al llenarse el helicóptero, salí. Los audífonos se me salieron solos”, relató.

Mientras el helicóptero se hundía, lograron salir primero Ignacio Guerrero y luego Magdalena Piñera.

“Fue todo muy rápido, el agua era oscura y profunda”, precisó.

Guerrero explicó que empezaron a nadar, no obstante no alcanzaron la orilla, puesto que fueron rescatados por la lancha de Cox y una más que también había llegado al lugar. En ese momento, el helicóptero ya no se veía, aseguró el joven.

Al llegar a la orilla, recordó que estaban “todos muy mal con la pena. Ya sabíamos que (Piñera) había fallecido”.