﻿ El caso de Zoraya, la joven de 28 años que pidió la eutanasia por sus problemas de salud mental

Zoraya ter Beek, una joven neerlandesa de 28 años, decidió someterse a la eutanasia en mayo de este año, después de sufrir durante casi toda su vida problemas de salud mental como depresión y un trastorno límite de personalidad.

La joven, quien también tiene autismo, estuvo durante años bajo tratamiento sin ver mejoras en su salud mental. Según contó a The Free Press, su psiquiatra le dijo que lo «habían intentado todo», pero nada funcionaba.

«No hay nada más que podamos hacer por usted. Nunca mejorará», le dijo el psiquiatra a Zoraya. En cuestión de minutos, la joven supo qué quería hacer. «Siempre tuve muy claro que si no mejora, no puedo seguir con esto», añadió.

Zoraya soñaba con convertirse en psiquiatra, pero siempre se vio obstaculizada por sus problemas de salud mental. Aunque dice estar enamorada de su novio y vivir juntos en una linda casa con sus gatos, dice que está cansada de la situación.

¿CÓMO MORIRÁ ZORAYA?

En Países Bajos la eutanasia es legal desde hace 20 años, por lo que hay un protocolo para recibir la muerte asistida. «La doctora realmente se toma su tiempo. No es que entren y digan: ¡acuéstate por favor!», contó Zoraya, quien le pidió a su novio que la acompañe.

«La mayoría de las veces es primero una taza de café para calmar los nervios y crear un ambiente suave. Luego me pregunta si estoy lista. Ocuparé mi lugar en el sofá. Una vez más me preguntará si estoy segura, iniciará el trámite y me deseará un buen viaje», dijo.

El médico encargado le dará un sedante a Zoraya y después un fármaco que detendrá su corazón. Más tarde un equipo evaluará su muerte para verificar que cumplió con el protocolo y las autoridades confirmarán que la joven murió legalmente.

Zoraya pidió que no haya un funeral; no cree que sus amigos quieran ir y tampoco tiene mucha familia. Al contrario, le pidió a su novio que arroje sus cenizas en un «bonito lugar en el bosque» que eligieron junto.

«Tengo un poco de miedo a morir, porque es lo más desconocido», dijo. «Realmente no sabemos qué sigue, ¿o no hay nada? Esa es la parte aterradora», reconoció la joven, quien se unirá al creciente grupo de personas con problemas de salud mental que optan por la eutanasia.