El impactante video de un avión Boeing que fue arrastrado por los potentes vientos en Argentina

Las potentes ráfagas de vientos que azotaron la noche de este sábado y madrugada del domingo a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, causaron daños en un gran avión Boeing 737-700 de Aerolíneas Argentina, luego que las fuertes corrientes arrastraran la aeronave pese a estar estacionada.

Un video tomado en Ezeiza – Ministro Pistarini (EZE), principal aeropuerto internacional de Buenos Aires, mostró el impactante momento. Se ve cómo el avión Boeing hizo un giro sobre su eje de casi 90 grados hacia su lado derecho.

Ese movimiento brusco provocó que la aeronave chocará contra escaleras y algunas otras piezas de apoyo que estaban colocadas cerca de ella. Por los momentos, no ha trascendido qué tan importantes son los daños que el avión sufrió.

Sin embargo, usuarios de la red social indicaron que existió negligencia en este caso. Aseguran que esto sucedió porque no introdujeron la cuña en las ruedas o el freno de mano.

#URGENTE Momento en que un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas es arrastrado por los fuertes vientos en el Aeroparque #CABA pic.twitter.com/Pho8P9guno — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) December 17, 2023

«Para mi no tenía bloque en las ruedas. Se confiaron», «¿por qué las ruedas no tienen la cuña? ¿y el timón direccional no está bloqueado? busquen al responsable», «¿Y el freno de mano?», son algunos de los comentarios.

VIENTOS DE HASTA 140 KM/H

Según el portal Aerotime, se registraron potentes vientos de hasta 140 km/h en dos aeropuertos comerciales de Argentina. Además de Ezeiza, el Aeroparque también padeció los implacables brisas y allí también habría daños en las instalaciones.

Buenos Aires y otras regiones aledañas a la capital de la nación sudamericana padecen fuertes tormentas. Incluso han habido varios fallecidos e importantes daños materiales que han causado grandes pérdidas monetarias.

En Aerolíneas Argentinas, la flota de aviones Boeing 737 que opera allí está compuesta por 46 unidades. De ese total, ocho son la versión -700 como el del incidente del video. El resto son 31 B737-800 y 8 B737 MAX 8.