El impactante video del momento en el que un ciclista es arrollado por un autobús en una carretera hacia Arizona

Un ciclista llamado Dane Wallace vivió momentos de terror cuando fue embestido por un autobús en una carretera hacia Arizona, Estados Unidos. Todo el accidente quedó grabado y el video se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver cuando el autobús se acerca a toda velocidad hacia el grupo de ciclistas. Sin previo aviso, golpeó la bicicleta de Wallace, quien cayó al suelo completamente inconsciente.

El golpe fue tan fuerte que Wallace perdió su casco de seguridad. Mientras tanto, otros ciclistas del grupo embistieron al hombre y también cayeron al suelo, dejando unas imágenes aún más impactantes.

Flagstaff Arizona group ride was hit by an RV leaving cyclist with broken bones, road rash, and concussion. Help support the cyclist that were hit and sent to the hospital. https://t.co/JX2vVMB1SH pic.twitter.com/GF1lK5ZdU8

— Matthew McElroy (@MattMcElroy9) August 29, 2023