EN INDIA: El indignante video viral de compañeros golpeando a niño musulmán por orden de su maestra

Un video donde se observa a un niño musulmán siendo golpeado por sus compañeros de clase tiene indignada a la sociedad en la India, pues la agresión se habría llevado a cabo por orden de su maestra.

En el clip, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se observa como el infante agredido, de apenas siete años, llora; mientras varios de sus compañeros se turnan para golpearlo.

El terrible hecho ocurrió un centro educativo del distrito de Muzaffarnagar, en el estado norteño de Uttar Pradesh, según reportaron medios locales.

«Ya he dicho que todos los niños musulmanes deberían irse», dijo la mujer, identificada como Trapta Tyagi. Por su parte, la persona que graba el video manifiesta que la docente «tiene razón», al tiempo que señala que los musulmanes «están arruinando la educación» en ese país.

Uno de los alumnos propina una nueva cachetada al joven, entre las carcajadas del autor del video. Tyagi, por su parte, pregunta al estudiante agresor «por qué le golpea así».

«Pégale más fuerte. ¿A quién le toca ahora?», continúa la profesora.

La agresión se produjo para castigar al joven estudiante musulmán por no haber aprendido las tablas de multiplicar. Así lo hizo saber el Superintendente de Policía de Muzaffarnagar, Satyanarayan Prajapat.

«Hemos investigado y descubierto que la mujer declaraba en el video que los estudiantes musulmanes son malcriados por sus madres y no prestan atención a sus estudios», dijo el oficial en un comunicado.

La Policía presentó cargos contra la profesora. Inicialmente, el padre de la víctima afirmó que dejaría de enviar a su hijo a la escuela. Sin embargo, no presentará una denuncia, según declaraciones recogidas por el diario Indian Express.

El suceso generó una ola de indignación en el país asiático, donde políticos y ciudadanos denunciaron lo sucedido entre una creciente atmósfera de odio contra las minorías. Los musulmanes representan en torno al 15 % de la población de India.

Listen & imagine the level of Islamophobia in Indian society. A teacher says “I have declared that every Muslim student should be hit like this”

She asked other students to slap Muslim student as well. Where have we reached in this hate. Disgusting beyond words. pic.twitter.com/P3XeQxFIMw

— Aasif Mujtaba (@MujtabaAasif) August 25, 2023