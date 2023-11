«El sueño americano ya no existe»: Migrantes se están regresando a Venezuela y otros han abandonado Chicago por el frío

Decenas de migrantes han decidido abandonar la ciudad de Chicago, Estados Unidos, decepcionados por «el sueño americano» y algunos se proponen regresar a Venezuela ante la falta de recursos para subsistir.

Andrea Carolina Sevilla, una joven migrante venezolana, llegó con sus padres a Chicago. Sin embargo, no todo fue como esperaban, puesto que la adolescente no ha podido inscribirse en una escuela y viven en la extrema pobreza.

«El sueño americano ya no existe», dijo Michael Castejón, de 39 años, padrastro de Andrea. «Aquí no hay nada para nosotros», indicó, después de que vivieran en un refugio y comisarías de policía por no poder pagar el alquiler.

Tras varios meses en Chicago, el 3 de noviembre decidieron regresar hasta Texas. Ahí intentarán volver a Venezuela, buscando un clima más amigable, más recursos y el reencuentro con sus seres queridos.

HUYEN DE CHICAGO

El medio local Chicago Tribune indicó que un «incontable» número de migrantes ha salido de la ciudad en las últimas semanas. Algunos quieren regresar a Venezuela, mientras que otros buscarán mejores oportunidades en Detroit o Texas.

Los migrantes creen que Chicago está en un «punto de quiebre» y no hay espacio en los albergues. Además, reconocieron que algunos habitantes de la ciudad se oponen a que abran más refugios.

La organización Caridades Católicas de Chicago ayuda a los migrantes en la estación del Distrito 1 de la ciudad. Les dan dinero para que puedan abordar autobuses para desplazarse hacia sus próximos destinos.

Algunos migrantes se desilusionaron por la lentitud del proceso de asilo y la ausencia de ayudas por parte de las autoridades. «No sabíamos que las cosas iban a ser tan difíciles», afirmó Castejón.

Decenas de miles de venezolanos han llegado por vías irregulares hasta Estados Unidos en los últimos años. No obstante, las autoridades no han podido darse abasto ante este flujo migratorio y ya abrieron vuelos de deportación hacia Venezuela.

La Administración de Joe Biden anunció en octubre que iba a deportar a los migrantes ilegales hacia Venezuela, después de que más de 450.000 hayan ingresado antes de la fecha límite de elegibilidad para el Estatuto de Protección Temporal (TPS).