EN VIDEO | Adolescentes asaltaron una gasolinera en EEUU y golpearon salvajemente a la trabajadora

Una trabajadora de una gasolinera en Estados Unidos fue brutalmente golpeada por un individuo mientras sus amigos adolescentes robaban la tienda.

El incidente ocurrió el viernes por la noche en el Friendly Normandy Market en Normandy Park, Washington. Un video de vigilancia muestra a un adolescente con un suéter con capucha negra golpeando repetidamente a la cajera, Leah Johnston, mientras ella se protegía la cara.

Johnston dijo que le suplicó al atacante que se detuviera, pero él no lo hizo. «Se reían», dijo. En su desesperación la mujer le dijo que dejara de golpearla, que no iba a pelear con él, aunque nada resultó.

Mientras Johnston era golpeada, los otros ladrones saquearon el estante de cigarrillos detrás de la caja registradora. Cuando salieron corriendo de la tienda, dejaron caer la mayor parte de su botín y pudieron llevarse solo unos 100 dólares.

La policía dijo que un total de seis sospechosos estuvieron implicados. Los adolescentes huyeron de la escena en dos vehículos robados, un Kia y un Hyundai, que luego fueron recuperados.

Normandy Park, Wahington

A woman is recovering after being brutally assaulted during a gas station robbery in Normandy Park.

It all happened Friday around 9 p.m. at the Friendly Normandy Market. Leah Johnston is a cashier at the gas station, surveillance video shows her getting… pic.twitter.com/a5TTBUjrAy

— D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) September 18, 2023