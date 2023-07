Víctor, el camillero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que transportaba a la niña de seis años que falleció al quedar atrapada en un ascensor del hospital de Playa del Carmen, aseguró que él también es una víctima en esta tragedia. Aunque, indicó está dispuesto a aceptar su parte de responsabilidad en este incidente.

En un video compartido por sus colegas, se puede ver a Víctor en una cama de hospital, afectado emocionalmente por los hechos que han sucedido. Con lágrimas en los ojos, explicó que hizo todo lo posible para rescatar a la prqueña, quien tenía la misma edad que uno de sus propios hijos.

«A mí no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima. Quedé encerrado y tuve que salir por un agujero complicado. Incluso intenté rescatar a la bebé, hice todo lo que pude, porque al fin y al cabo, también soy padre y la niña tenía la edad de mi hijo menor», expresó.

#Mundo | EN VIDEO | Camillero que llevaba a niña que murió atrapada en ascensor dice que es inocente: "También fui víctima" .- Amplía los detalles aquí 👇🌱https://t.co/UR2ZN4lyoa pic.twitter.com/6spuVgErA9 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 12, 2023

Asimismo, señaló que aceptaría cualquier acuerdo que se le presente. «Que venga quien tenga que venir, que me diga: ‘Sabes que Víctor, yo te propongo esto’, ok, le acepto lo que él quiera, pero que me firme donde en automático vamos a meter la denuncia en la fiscalía de quien resulte responsable», mencionó de acuerdo a lo reseñado por el medio Milenio.

La niña fue ingresada en el hospital por dengue. Durante el traslado que hacía Víctor, la camilla no cabía completamente en el ascensor. Cuando se presionó el botón para subir, la niña quedó atrapada lo que resultó en su trágica muerte.

El delegado del IMSS en Quintana Roo, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, informó que se reportó una falla en el ascensor antes del trágico accidente. La empresa encargada de su mantenimiento envió a un técnico para realizar el diagnóstico correspondiente. Pero aparentemente no se tomaron las medidas necesarias para evitar su uso.

Los videos de seguridad muestran cómo los técnicos se retiraron sin señalizar ni poner barreras que impidieran el acceso al ascensor en cuestión.