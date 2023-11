EN VIDEO: Venezolanos en Islandia protestaron tras la deportación de connacionales, luego de negarles asilo

Decenas de venezolanos acudieron este viernes a la sede de la oficina de migración de Islandia, para reclamar por la deportación de 189 connacionales a quien la nación escandinava les negó el asilo.

Los criollos alegaron, en un video compartido por la periodista Carla Angola, que Venezuela no es un lugar seguro y pusieron como ejemplo lo que vivieron las personas que regresaron al país, las cuales fueron retenidas arbitrariamente y señaladas como «traidores a la patria», según denunciaron los recién llegados.

Los manifestantes aseguraron que su intención era «dejar un precedente público de lo ocurrido durante el viaje o vuelo charter directo desde Islandia hacia Caracas».

«El día de hoy queremos reiterar, mediante el hecho público sucedido en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el día 15 (de noviembre), donde se detuvo arbitrariamente a todos estos pasajeros en un operativo multidisciplinario, integrado por cinco fuerzas especiales», leyó una de las jóvenes presentes en la protesta.

Detalló que los organismos fueron el Sebin, la Guardia Nacional, Cicpc, autoridades de la INAC y la Interpol.

«Es importante mencionar que estos cuerpos son usados solamente cuando la nación está en peligro o para recibir a personas de alta peligrosidad», agregó.

Asimismo, recordó que la detención de todas estas personas se realizó «en contra de su voluntad. Reteniendo pertenencias, documentos de identidad como pasaportes».

«Antes de su traslado a un centro de detención llamado la Negra Hipólita, les hicieron firmar ciertos documentos en blanco, tomaron sus huellas dactilares y los reseñaron. Querían imputarles un delito de traición a la patria», puntualizó.

La joven advirtió que todo esto se hizo «sin ninguna asesoría legal o información sobre que estaban firmando, ni ninguna información sobre todo este proceso.

PIDEN INCLUIR A VENEZUELA EN LA LISTA DE PAÍSES EN PELIGRO

Por su parte, otro de los voceros de los manifestantes recordó que la detención duró más de 24 horas.

«Estuvieron bajo presión, maltrato psicológico y en algunos casos maltrato físico de los cuales tenemos pruebas», aseguró el connacional.

«De esta manera queda demostrado que Venezuela no es un país seguro. Por lo tanto solicitamos al gobierno islandés que Venezuela sea incluida nuevamente en la lista de países en peligro. Porque nosotros, todos los que estamos aquí, y los que acaban de llegar al país (Venezuela) nuevamente temen por su seguridad», explicó.

Para finalizar la joven mujer reiteró la inseguridad que supone para los venezolanos en el exilio, volver al país.

«Queremos también levantar la voz para que el gobierno de Islandia y el mundo nos escuche y hacerles ver al mundo que Venezuela no está bien, no está mejorando y que no es un país seguro», sentenció, antes de reiterar que el gobierno de Nicolás Maduro «es manipulador, que no tiene palabra y que no respeta ningún acuerdo internacional».