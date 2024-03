Esposa del polémico migrante «Leíto» fue vista llorando porque no le permiten verlo, está en una cárcel de Ohio

Verónica Torres, la esposa del polémico migrante venezolano «Leíto Oficial», fue vista recientemente llorando dado que no se le permite ver a su pareja, quien está tras las rejas en una cárcel de Ohio luego de ser detenido el pasado viernes.

A Torres la vieron a las afueras del hotel Sonesta Simply Suites Columbus Airport en Gahanna, Columbus. «No sabemos a dónde lo llevaron y no puedo verlo», comentó a The New York Post. «No puedo darte más información porque no sé mucho», agregó.

En ese sentido, varios huéspedes del sitio relataron que vieron a Leíto en el recinto la semana pasada antes que lo detuvieran. En sus palabras, estuvo bastante reservado.

El influencer se popularizó infamemente tras alentar a otros migrantes a invadir casas deshabitadas. Asimismo, en varios videos mostraba fajos de billetes los cuales dijo obtenía de mendigar y de dádivas gubernamentales.

«No crucé el río Bravo para trabajar como un esclavo. Vine a Estados Unidos para marcar mi territorio», narró en un video. «Estás dolido porque yo gano más que tú sin mucho trabajo mientras tú trabajas como esclavo, ¿entiendes?», añadió.

¿POR QUÉ ESTÁ DETENIDO?

El viernes pasado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), detuvo a Leíto Oficial. Por ende, está en prisión en la cárcel del condado de Geauga, según registros del organismo.

El arresto se produjo no solo luego de alentar a invadir, sino también después de que The Post expusiera cómo el migrante se saltó el ICE tras cruzar ilegalmente la frontera de Texas hace dos años.

«Moreno fue colocado en el programa de Alternativas a la Detención por la Patrulla Fronteriza y se le dijo que se presentara en la oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación dentro de los 60 días posteriores a su llegada», reveló un portavoz de ICE a ese medio

«Moreno no se presentó como se requiere. El 29 de marzo de 2024, Moreno fue arrestado en Gahanna, Ohio, por oficiales de la oficina de ERO Detroit en Columbus y actualmente está detenido a la espera de más procedimientos de inmigración», añadió.

Se desconoce cuándo llevarán a Leíto ante los tribunales.