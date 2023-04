Primeras declaraciones del venezolano que quemó viva a su expareja Perú, se fugó, pero fue capturado en Colombia

Sergio Tarache, el venezolano que quemó viva a su expareja en Perú en marzo, habló por primera vez a las autoridades peruanas luego del atroz crimen por el que huyó de Perú y fue capturado en Bogotá, Colombia, el pasado 11 de abril.

Funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) se dirigieron a Colombia para entrevistar a Tareche. El acusado reconoció el crimen y afirmó que asesinó a su expareja, Katherine Gómez, porque, supuestamente, le fue infiel.

“Primera vez en mi vida que yo llegaba a ese límite. No sé si ustedes habrán entrevistado a la mamá de mi hijo. La mamá de mi hijo también me fue infiel. También me fue infiel. Yo la (vi) con otro”, señaló, según medios locales.

Tarache arrojó combustible y quemó viva a Gómez en la Plaza de 2 de mayo de Lima. “Yo iba caminando y ella se estaba bajando de un vehículo, me miró y se echó a reír”, dijo el detenido, quien aclaró que supo de la infidelidad por unos mensajes telefónicos.

ESCAPÓ A COLOMBIA

Según las autoridades, Tarache no evidenció arrepentimiento y contó tranquilamente cómo escapó de Perú. En tal sentido, aclaró que huyó por la frontera ecuatoriana y luego se dirigió hasta Colombia.

“No fue planeada mi huida. No fue nada… De hecho, yo salía… desesperado por el miedo. Voy a buscar ropa e irme. Yo me fui directo, yo salí directo de Perú esa noche. Yo llegué, me monté en la mula y me escondo”, agregó.

Mientras tanto, la joven fue trasladada a un centro de salud. Los médicos aclararon que sufrió severas quemaduras en el 60% de su cuerpo y murió una semana después en hospital de Lima.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COLOMBIA: CAPTURARON A VENEZOLANO QUE QUEMÓ VIVA A SU EXPAREJA

“Díganle a mi mamá que la amo y que me disculpe”, concluyó Tarache, quien será acusado por el delito de feminicidio. Por tanto, las autoridades colombianas ordenaron una privativa de libertad preventiva de nueve meses.

Las autoridades peruanas avanzan en las gestiones para la extradición de Tarache a Perú para que enfrente a la justicia nacional. Sin embargo, hasta este lunes, no hay una fecha para este procedimiento.