﻿ Habló el alto comisionado de DD HH: "La ONU se ha convertido en el chivo expiatorio de los fracasos políticos"

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó el accionar de algunos gobiernos en contra de su gestión.

Durante la inauguración de la 55º sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, destacó que el trabajo de su oficina pasa por salvar vidas, promover el desarrollo y preservar la paz.

No obstante, cuestionó a quienes se dedican a atentar en contra de esta labor. «La ONU se ha convertido en un pararrayos para la propaganda manipuladora y en el chivo expiatorio de los fracasos políticos», señaló.

Türk sostuvo que en este mundo en crisis profunda se intenta atacar la legitimidad y el trabajo de Naciones Unidas. Asimismo, señaló que en estos países otras instituciones humanitarias también son víctimas de estos ataques, «para lo cual se utiliza la desinformación como principal instrumento».

EXPULSIÓN DE LA OFICINA DE DDHH DE VENEZUELA

El chavismo expulsó este mes a la oficina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Venezuela.

«Hasta tanto esa oficina técnica de la ONU no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia y soberanía de Venezuela; y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país», señaló Nicolás Maduro.

El conflicto con la Oficina de la ONU inició luego de la detención de la activista Rocío San Miguel, cuyo paradero se desconocía. La entidad de derechos humanos señaló que esa condición «podía constituir un delito de desaparición forzada».

Esa misma semana, Michael Fakhri, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, denunció irregularidades en el programa de alimentos del chavismo llamado Clap.

«El programa recibe cada vez más críticas dentro de las que cabe citar la incoherencia en la entrega, la escasa frecuencia de suministros en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad», dijo en rueda de prensa.