Impresionante video viral: Edificios cayeron como naipes por lluvias apocalípticas en India, van 350 muertos

Un deslizamiento de tierra, ocasionado por las fuertes lluvias en el distrito de Kullu, de la India derrumbó ocho edificios de varios pisos.

Las autoridades habían desalojado las estructuras con antelación y no se reportaron víctimas. Asimismo, detallaron que albergaban tiendas, bancos y otros establecimientos comerciales.

Según varios testigos el caos se desató luego de un deslizamiento de tierra en la montaña que hizo colapsar a las estructuras, una tras otra.

Himachal Pradesh, un estado montañoso del norte de la India, se ha visto gravemente afectado por las fuertes lluvias monzónicas que comenzaron en junio de 2023.

Buildings collapse in Anni in Kullu district as the mountain slope slides.

Geological experts have warned time and again that ultimately slopes will slide to regain their equilibrium which has been disturbed by construction.

