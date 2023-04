Impresionantes videos: Se desplomó estacionamiento en EEUU, los carros cayeron y hubo varios heridos

Este martes, 18 de abril, ocurrió una severa falla en una infraestructura de Manhattan, en la ciudad estadounidense de Nueva York. El incidente provocó el colapso de un estacionamiento y dejó, al menos, un muerto y seis heridos.

Video submitted reportedly from the parking garage collapse on Ann Street in Manhattan. pic.twitter.com/fHu6xtOWm9

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 18, 2023