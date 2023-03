La nueva polémica decisión de Petro que lo pone en el ojo del huracán en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente está en el centro de la polémica tras una de sus últimas decisiones. El mandatario ordenó excarcelar a cinco mil mujeres por cinco días a la semana para que cuiden a sus hijos.

«5.000 mujeres saldrán de la cárcel 5 días a la semana para cuidar sus hijos. Recibirán una renta ciudadana del estado para ese fin. Creo que así se construye una mejor sociedad», indicó en su Twitter.

El pasado 8 de marzo, Petro aprovechó el Día Internacional de la Mujer para sancionar ello como nueva ley.

«Si ellas siguen presas y los niños sin su madre, esos niños crecen sin afecto y muchos, en el futuro, se convierten en criminales. Esa es la lógica de la violencia y de la exclusión”, justificó el gobernante.

Las condenadas deberán prestar al menos cinco horas de servicios no pagados a la semana. El resto del tiempo, lo podrán laborar sin restricciones y serán vigiladas por las autoridades.

Tal ordenamiento solo aplicara en mujeres cuyos delitos sean menores. Pese a esto, usuarios cuestionaron esa decisión y por ende a Petro.

SU TOMA Y DAME CON BUKELE

Dicho movimiento del jefe de Estado colombiano demuestra que su política carcelaria contrasta con la de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, a quien ha criticado constantemente por su gestión penitenciaria.

La semana pasada, ambos mandatarios sostuvieron un toma y dame en Twitter en torno a esto. Todo esto devino de un informe sobre un presunto pacto entre Bukele y las pandillas de ese país.

Tras ello, el colombiano no tardó en tocar el tema. “Mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz”, dijo.

No obstante, Bukele arremetió con lo siguiente: «Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de “mejores condiciones”. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador”. El mandatario salvadoreño no se quedó ahí. Seguidamente, zanjó: “¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”.

Ambos siguieron en su rifirrafe y acabó con un «yo ni me acordaba de su existencia» de Bukele a Petro.

Mientras la aprobación del salvadoreño se sitúa en un 82%, la del colombiano cayó a 34%, según encuestas.