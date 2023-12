﻿ Video Viral: La aterradora tormenta de granizo que azotó Australia en Navidad, van 10 muertos

Las autoridades de Australia informaron que 10 personas han muerto durante las fuertes tormentas que azotaron el país en los últimos días. Los videos de las lluvias y granizadas dejaron en evidencia la gravedad de la situación.

En las redes sociales se viralizó un video grabado en la ciudad de Grenfell, en el sur de Australia. En las imágenes se ve que grandes pedazos de granizo cayeron sobre una urbanización, causando destrozos.

El cuerpo de policía del Estado de Queensland dijo que una niña de nueve años murió cerca de la capital estatal, Brisbane, durante las lluvias. Aparentemente, fue arrastrada por la crecida de un río en un suburbio de la ciudad.

Por su parte, en el estado de Victoria informó que un barco en que viajaban diez personas se volcó cerca de la isla de Green. Hasta este miércoles, las autoridades ya recuperaron tres cuerpos vinculados con el siniestro.

Hasta la tarde de este miércoles, las autoridades ya contabilizaron la muerte de 10 personas durante esta semana. Las intensas lluvias vinieron acompañadas de intensos vientos de hasta 100 kilómetros por hora, inundaciones y granizadas.

Las lluvias y el granizo dejaron sin servicio eléctrico a más de 124.000 personas en el sur de Queensland en la noche de Navidad. Casi 100.000 de los afectados siguen esperando que se restablezca la energía.

Australia grappled with the aftermath of deadly thunderstorms that uprooted trees and damaged buildings in the states of Victoria, New South Wales and Queensland, killing at least 10 people and leaving over 90,000 households without power https://t.co/qc7aPPABoC pic.twitter.com/x8FzNyqj8c

— Reuters (@Reuters) December 27, 2023