«Hago el amor con hombres todos los días, pero en la imaginación»: La polémica carta que Barack Obama escribió a una exnovia

El nombre de Barack Obama se hizo tendencia en las redes durante el fin de semana, luego de que se hiciera pública una carta que envió a una exnovia, hace más de 40 años, donde admitió que hacía «el amor con hombres todos los días» pero en su «imaginación».

La misiva, enviada por Obama en noviembre 1982, fue obtenida por el medio estadounidense The New York Post. Esto, luego de que el biógrafo del exmandatario estadounidense, David Garrow, diera una larga y sinuosa entrevista sobre el otrora comandante en jefe.

“En cuanto a la homosexualidad, debo decir que creo que es un intento de sustraerse al presente, un rechazo quizás a perpetuar la farsa interminable de la vida terrenal. Verás, hago el amor con hombres todos los días, pero en la imaginación”, escribió Obama, entonces de 21 años, a Alex McNear.

“Mi mente es andrógina en gran medida y espero hacerlo más hasta que pueda pensar en términos de personas, no de mujeres en oposición a hombres. Pero, al volver al cuerpo, veo que me he hecho hombre, y físicamente en vida, elijo aceptar esa contingencia”, agregó.

McNear, quien salió con Obama durante su año en Occidental College en Los Ángeles, más tarde redactó los párrafos lascivos. Estos fueron buscados por el historiador ganador del Premio Pulitzer para incluirlos en su tomo, “Rising Star”.

CARTA ES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE EMORY

Actualmente, la carta es propiedad de la Universidad de Emory, que no permite fotografiarla ni retirarla. En cambio, el amigo de Garrow, Harvey Klehr, transcribió los párrafos a mano y se los envió al autor. Klehr proporcionó la parte redactada de la carta al mencionado medio neoyorquino.

Obama, padre de dos hijos, está casado con su esposa Michelle desde 1992. No obstante, Garrow dijo que no había nada inusual en las reflexiones juveniles de Obama.

«Soy historiador, no psicólogo, pero creo que es una noticia de ‘registro público’ que una (¿gran?) mayoría de los seres humanos tienen fantasías sexuales», dijo por correo electrónico al Post.