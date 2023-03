La razón por la que EEUU pidió a Nayib Bukele respetar los derechos humanos en El Salvador

Un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) pidió al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respetar los derechos humanos (DDHH) y el debido proceso, tras las críticas que ha recibido de organizaciones humanitarias de todo el mundo por su arremetida contra los pandilleros de ese país.

Durante los últimos días han circulado videos y fotos de la nueva cárcel en El Salvador, la más grande de Latinoamérica, donde cientos de detenidos fueron trasladados el pasado viernes.

Las imágenes de los presos, sin camiseta, con los tatuajes característicos de las pandillas, esposados, agachados y amontonados, han recorrido el mundo en los últimos días, con muchos detractores por la falta de humanidad en el trato.

En este sentido, fue consultado el funcionario norteamericano, quien aseguró que Bukele tiene la “responsabilidad” de garantizar la seguridad de la población, pero también de respetar los DDHH y el debido proceso.

ESCALADA DE ASESINATOS EN EL SALVADOR DETENIDA BAJO RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Algunos consideran que las imágenes son más una producción mediática que la realidad en estos recintos.

“Los videos publicados por el gobierno salvadoreño, son verdaderas producciones cinematográficas”, aseguran.

No obstante, de acuerdo a cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace un año se detuvio la escalada de asesinatos. En ese período se han detenido a más de 64 mil personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros. De los capturados, ya se liberó a unos 3,300, ya que no se les pudo comprobar delito alguno.

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

BUKELE MANDÓ A DESTRUIR LAS TUMBAS DE LOS PANDILLEROS

Otra de las polémicas que envuelven al mandatario salvadoreño fue su decisión de mandar a destruir las tumbas de los pandilleros.

Bukele argumentó su decisión poniendo como ejemplo a Alemania y su política sobre simbología nazi.

“Nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumbas. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga ‘Mara Salvatrucha’ o ‘Barrio 18?. Sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado: ni en el grafiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba”, recordó.

Para esto, destacó lo que hicieron en Alemania para desnazificarla tras el fin de la segunda guerra mundial.

“Cuando los aliados le ganaron al nazismo en Alemania, una gran cantidad de alemanes eran nazis. Entonces, para desnazificar Alemania, se implementaron varias estrategias fuertes. Todavía están vigentes esas leyes en Alemania y una de ellas, por ejemplo, es que no se puede tener una esvástica. La simbología nazi, no solo la esvástica; pero todas, principalmente esa, la más conocida, son prohibidas en Alemania. No son prohibidas en Estados Unidos, no son prohibidas en El Salvador porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo”, precisó.

“Nosotros en El Salvador, gracias a Dios, nunca hemos tenido un problema de nazismo. Pero sí hemos tenido un problema de pandillas similar porque no solo nos ha hecho mucho daño como los nazis, no solo han sido despiadados como los nazis, no solo han sido crueles como los nazis; si no que, además, están entrelazados en la sociedad salvadoreña. Están en todos lados, hasta en los cementerios”, sentenció.

En noviembre pasado, el líder salvadoreño había tomado la misma medida con un grupo de presos. En ese entonces demolieron tumbas de pandilleros para evitar que sus admiradores se reunieran alrededor de ellas.