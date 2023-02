Las consecuencias que deberán enfrentar los comediantes que se burlaron del femicidio de Valentina Trespalacios

Hace unos días se dio a conocer que varios reconocidos comediantes colombianos usaron en sus rutinas el femicidio de la Dj Valentina Trespalacios a manos de novio estadounidense, pero dicha actitud podría generarles graves consecuencias en sus carreras.

Y es que el medio de comunicación de activismo por la defensa y protección de las mujeres en Colombia, Volcánicas Revista, le solicitó a la Alcaldía de Bogotá que no alquile más el emblemático teatro Jorge Eliecer Gaitán a los que se han prestado para realizar este tipo de acciones que cosideraron «misóginas».

En este sentido, levantaron la voz contra los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez presentadores del programa humorístico Fuck News. Durante la última edición del mismo se burlaron del feminicidio de la reconocida Dj el cual ha conmocionado al vecino país.

“No sabemos de dónde sale tanto estúpido que cree que es chistoso burlarse de un feminicidio. (Este delito no es) material para su ‘comedia’ hace años dejó de dar risa. Como feministas y como sociedad no podemos tolerar esto. Todo nuestro repudio”, afirmó una de las periodistas de Volcánicas Revista.

Recordaron que el mencionado escenario, en el centro histórico de Bogotá, está a cargo del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), y que sostendrán un diálogo la próxima semana con el director de esa entidad, Mauricio Galeano, para que se tomen medidas respecto al uso que le dieron los comediantes de Fuck News, según reseñó Infobae.