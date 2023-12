Miles de migrantes, entre ellos venezolanos, partirán en caravana desde México hacia EEUU en vísperas de Navidad

Una gran caravana de miles de migrantes, entre ellos venezolanos, partirán a pie desde Chiapas, México, hacia EEUU, este mismo 24 de diciembre de plena vísperas de Navidad.

Luis Rey García Villagrán, coordinador general del Centro de Dignificación Humana, dijo que que esperan que unas 10 mil personas conformen la caravana. De ese total, 3.000 son niños menores de 14 años.

«Vamos a caminar aproximadamente 6.500 personas en alto grado de vulnerabilidad. Es decir, mujeres embarazadas, niños especiales, adolescentes y pocos hombres solos», precisó.

Prevé que para Navidad y 26 de diciembre, sean más de 15 mil los migrantes en la carretera costera. Esa multitudinaria movilización está conformada por personas de al menos 24 nacionalidades. Los principales son de Centroamérica, Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador, entre otros. Incluso, gente de los continentes africanos y asiáticos.

NO OBTUVIERON RESPUESTA EN MÉXICO

Hace casi cuatro meses el cubano Luis Daniel decidió registrarse. Sin embargo, no consigue respuesta alguna de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por ende, sigue a la espera de correos y citas.

«He ido a migración, a la Comar. He tratado de subir en autobús, en el primer retén me han bajado, me han robado mi dinero sin darnos el libre tránsito, porque el objetivo es llegar a los Estados Unidos. Prefiero que me maten en el camino que regresar a mi país», relató a EFE.

Abogado de profesión, fue víctima de robo en Tapachula, donde le quitaron todo su dinero y el pasaporte. Por ende, queda a la espera de poder salir este 24 de diciembre en la caravana.

LEA TAMBIÉN: IDENTIFICARON AL VENEZOLANO QUE MURIÓ JUNTO A OTRO MIGRANTES CUANDO INTENTABAN CRUZAR EL RÍO GRANDE HACIA EEUU

Elizabeth Silva, una hondureña perteneciente al grupo de la caravana, comentó que llegó a México con el fin de hacer todo por la vía legal. Sin embargo, tampoco obtuvo respuestas.

«Necesitamos movilizarnos, irnos a la Ciudad de México, porque hay mayores oportunidades. Aquí solo nos dan citas y citas, sin respuesta alguna. Lo más complicado es poder trabajar y alimentar a la familia con un documento que nos pueda conceder un trabajo», narró.