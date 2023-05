Mujer drogó a un hombre que conoció en un bar, le robó 600.000 dólares y todo quedó grabado

Las fuerzas de seguridad estadounidenses buscan a una mujer que drogó y robó 600.000 dólares en joyas a un hombre en su apartamento de Miami, en Florida, y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

El Departamento de Policía de Miami publicó en sus redes sociales el video del robo. En las imágenes se puede apreciar a la mujer cuando llega con la víctima al edificio, sube al ascensor y luego sale sola con el botín.

“Necesitamos identificar a la mujer que echó droga en la bebida de la víctima y, una vez que se durmió, le robó más de 600.000 dólares en joyas”, explicaron las autoridades.

NEWS RELEASE: We need assistance identifying the woman seen on this video. She drugged victim’s drink and once he fell asleep, she took $600k of victim’s jewelry. This occurred May 8, in downtown Miami. If you recognize her, you are urged to call 305-603-6030 or @CrimeStopper305 pic.twitter.com/2ElDCEPrWK

— Miami PD (@MiamiPD) May 17, 2023