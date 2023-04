NO ABANDONAN EL SUEÑO | Migrantes siguen cruzando la frontera hacia EEUU a pesar de las detenciones

Miles de migrantes, entre ellos cientos de venezolanos, no desisten a su sueño y sigue cruzando la frontera de México hacia EEUU. Esto, sin importar que los detengan y los devuelvan a territorio mexicano.

Luis Durán ha fallado ya en varios intentos de cruzar a suelo estadounidense. No obstante, no pierde la esperanza y decide llegar al otro lado una y otra vez, con la creencia que ahora sí podrá evadir a la patrulla fronteriza, o al menos obtener una cita con autoridades migratorias de EEUU por medio de la aplicación CBP One.

HASTA SIETE VECES CRUZÓ ILEGALMENTE

Desde hace dos meses, Luis duerme en un campamento improvisado en Matamoros, México. Relata que en ese lapso cruzó ilegalmente siete veces a EEUU. “Aquí estamos a un paso, a 10 minutos de América”, apuntó.

“Me agarraron en San Antonio, en Colorado. Me trajeron para acá otra vez con mi uniforme. Una (camisa) polo y un pantaloncito negro y dele para atrás”, mencionó. El sujeto además detalló que se siente “casi, casi americano” por el tiempo de estadía que tuvo en EEUU.

Pese a que el Departamento de Seguridad Nacional señala que no es elegible para recibir el parole humanitario, Durán lo sigue intentando.

María Fernanda Rodríguez, por su parte, es de Honduras y ya intentó cruzar dos veces a Estados Unidos. “La primera vez me detuvieron a dos horas para llegar a Houston (Texas), y en la misma semana en McAllen (Texas)”, contó.

Posteriormente, aseveró que después de los dos cruces y estar dos meses durmiendo en refugio, obtuvo cita para entrevistarse con migración.

“Estuve retenida cinco días en inmigración y luego me dejaron aquí en la Casa del Migrante”, comentó a la Voz de América.

La Casa del Migrante es un refugio situado en la ciudad fronteriza de Reynosa, México. Allí, comenta, recibe comida, agua y ropa.

De acuerdo a datos de la Patrulla Fronteriza, en 2022 registraron la detención de 2,7 millones migrantes mientras cruzaban ilegalmente a EEUU por la frontera sur.