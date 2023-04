Venezolanos furiosos y desesperados cargan contra gobierno de Maduro, no los apoya tras incendio en México

A más de una semana del trágico incendio en el refugio de migrantes de Ciudad Juárez, los familiares y amigos de los venezolanos afectados siguen esperando una respuesta y ayuda por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora el madurismo no ha mostrado interés ni disposición para identificar y repatriar los cuerpos de sus connacionales.

Así lo denunciaron varios migrantes y activistas que se encuentran en Ciudad Juárez, quienes exigieron la presencia del consulado venezolano y el apoyo del Gobierno mexicano para agilizar los trámites burocráticos y facilitar el traslado de los restos mortales.

Los venezolanos expresaron su dolor y su desesperación al no saber el paradero de sus seres queridos, y denunciaron que han sido víctimas de engaños y extorsiones por parte de personas que se aprovechan de su situación y les ofrecen ayuda a cambio de una parte de la indemnización que les corresponde.

«Yo soy primo de Alexander, una de las víctimas en ese incendio. Queremos que el pueblo mexicano nos diga cómo nos va a ayudar, estamos desamparados. Veo que los gobiernos de otros países ya se han llevado los cuerpos. ¿Y nosotros cuándo?», dijo Renier, un migrante venezolano, a la agencia EFE.

Jessica, otra migrante que perdió a su esposo en el incendio, también reclamó la falta de información y la indiferencia del Gobierno venezolano. «Mi esposo está desaparecido, él estaba en el instituto cuando sucedió el incendio. El embajador de Venezuela no toma en serio el asunto, ellos tienen este proceso atrasado, no hacen su trabajo», afirmó.

El padre Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Juárez, una organización que brinda asistencia humanitaria a los migrantes, se sumó a las críticas y manifestó su preocupación por la situación de los venezolanos. «Hay casos, como con los hermanos de Venezuela, en los que no hay acciones concretas. Nos preocupa que el Consulado de Venezuela no haga presencia y el Gobierno federal no tenga presencia clara para ellos», señaló.

Calvillo agregó que los migrantes de Venezuela están en el abandono porque el Gobierno mexicano dice que apoyará a los familiares con el traslado de los cuerpos, pero la Fiscalía General del Estado argumenta que los trámites deben gestionarlos las autoridades venezolanas.

DÍA DE LA TRAGEDIA

El pasado 27 de marzo, un trágico incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, ubicada en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, cobró la vida de 40 personas. Entras las víctimas habían siete venezolanos que buscaban una mejor vida lejos de la crisis que azota a su país. El siniestro también dejó 27 heridos, algunos de ellos en estado crítico.

El incendio ocurrió cuando un grupo de migrantes intentó escapar del centro del INM, donde se encontraban unos 70 extranjeros provenientes de varios países centroamericanos y sudamericanos. Según las investigaciones preliminares, uno de los migrantes prendió fuego a un colchón para distraer a los guardias y provocar un motín.

El fuego se propagó rápidamente por las instalaciones y causó una gran humareda que asfixió a muchas personas. Algunas lograron salir por las ventanas o por las puertas abiertas por los bomberos, pero otras quedaron atrapadas entre las llamas.

Hasta ahora cinco personas enfrentan un proceso penal por este incendio: dos funcionarios del INM acusados de homicidio culposo y tres migrantes señalados como responsables del siniestro.

El incendio ha generado una ola de indignación y solidaridad tanto dentro como fuera de México. Varios gobiernos y organizaciones internacionales han expresado sus condolencias y han ofrecido