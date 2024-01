Nuevo tiroteo en escuela de Iowa, EEUU: Varios estudiantes estarían heridos

Este jueves en horas de la mañana se registró un tiroteo en una escuela secundaria en Iowa, Estados Unidos. A las 7:40 a.m. la policía recibió los primeros reportes y los estudiantes fueron desalojados poco después.

Varios medios locales mostraron como ambulancias y patrullas policiales rodearon rápidamente el centro educativo.

Linda Andorf, presidenta de la junta del Distrito Escolar de la Comunidad de Perry, calificó el ataque como «tremendamente terrible».

Local authorities, including Perry PD, Dallas County Sheriff's Office, and Iowa State Patrol, on scene managing and gathering information. Unclear extent of involvement… pic.twitter.com/ugpL3asddQ

Shocking shooting at Perry High School in Iowa with multiple victims. Ongoing investigation, details emerging.

Mientras tanto, una fuente policial detalló que el tiroteo podría incluir múltiples víctimas. La fuente comentó que efectivamente hubo un tirador en el lugar, pero que ya no está activo, sin dar detalles sobre su condición, aunque se presume que falleció.

Un socorrista con acceso a las cámaras de seguridad del colegio confirmó sobre la presencia de varios estudiantes heridos.

Mass shooting at school again. First in 2024. Iowa State, Dallas, Perry.

When will this problem be properly addressed and resolved? 😢#school #shooting pic.twitter.com/7XnCqpSj9X

— Julia Nikonchuk (@nikonleto) January 4, 2024